Вакцина от коронавируса не сможет остановить пандемию - ВОЗ [ Редактировать ]
В понедельник, 16 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что вакцина от коронавируса сама по себе не сможет остановить пандемию. Она должна использоваться лишь в комплексе других мер для завершения пандемии.
С начала пандемии мы знали, что вакцина будет обязательной, чтобы взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их.
Мониторинг ситуации, тестирование и изоляция зараженных, отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности нужно продолжать.
Также Гебрейесус заявил, что первоначально запасы вакцин будут ограничены, поэтому при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, престарелые и другие уязвимые категории населения.
Тем не менее и в таком случае "у вируса будет много пространства для продвижения", - отметил он.
Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.
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