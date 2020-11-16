В понедельник, 16 ноября, глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что вакцина от коронавируса сама по себе не сможет остановить пандемию. Она должна использоваться лишь в комплексе других мер для завершения пандемии.

С начала пандемии мы знали, что вакцина будет обязательной, чтобы взять пандемию под контроль. Но важно подчеркнуть, что вакцина будет дополнять другие способы, которыми мы располагаем, а не заменять их.

Мониторинг ситуации, тестирование и изоляция зараженных, отслеживание цепочек контактов и прочие меры предосторожности нужно продолжать.

Также Гебрейесус заявил, что первоначально запасы вакцин будут ограничены, поэтому при вакцинации приоритетом должны пользоваться работники сферы здравоохранения, престарелые и другие уязвимые категории населения.

Тем не менее и в таком случае "у вируса будет много пространства для продвижения", - отметил он.

Ранее сообщалось, когда в Украине появится вакцина от COVID-19.

Также мы писали о том, что Pfizer заявила об успешном прохождении третьей фазы испытаний своей вакцины