Правительство, не способное решить ни одного вопроса, должно уйти в отставку. Верховной Раде следует безотлагательно принять законопроекты для социальной поддержки украинцев, помощи предпринимателям и прекратить душить экономику "карантинами выходного дня".

Такие задачи считает первоочередными для парламента Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Это правительство ни на что не способно, кроме как вредить. Они не способны бороться ни с эпидемией, ни с бюджетным кризисом", – отметил в своем выступлении на Согласительном совете Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" .

"В Украине углубляется системный кризис. Отечественная медицина балансирует на грани обвала. Вместо того чтобы приобрести медицинское оборудование и поддержать врачей, а это и зарплаты, и страхование, и т.д., - деньги закатали в асфальт. Не решив вопрос защиты предпринимателей, их добивают карантином. На государственные предприятия назначают руководителей, которые доводят их до банкротства. Тарифы растут, субсидии обрезали, зато нашли деньги для миллионных выплат "касте избранных". Между тем власти пытаются уничтожить Конституционный Суд, который стоит на страже Основного Закона и мешает правительственным планам распродажи Украины и уничтожения социального государства", – подчеркнул Юрий Бойко.

В частности он отметил, что бюджетный кризис этого года и неопределенность с бюджетом следующего требует принять оперативные меры для спасения страны и людей.

"Надо принять решение о ФЛП, чтобы не раздражать граждан. Отменить этот карантин выходного дня, который придумали не понятно по каким мотивам. И проголосовать социальные законопроекты, направленные на поддержку людей и защиту отечественной экономики", - отметил Сопредседатель фракции.

Также фракция ОПЗЖ считает необходимым внести изменения в порядок использования бюджетного Фонда борьбы с COVID-19 и создать парламентскую комиссию для проведения аудита этих расходов.

"Средства, которые остались в Фонде, должны идти исключительно на финансирование медицины и мероприятий по социальной поддержке людей. Мы настаиваем на создании парламентской комиссии для проведения полного аудита этих расходов. Общество имеет право знать, сколько денег закатали в асфальт", - сказал он.

Юрий Бойко подчеркнул, что тот антинародный курс, которым идет власть, надо кардинально менять, а бардак, происходящий сейчас в стране, – прекращать.

"Страна оказалась на пороге бюджетного кризиса. Нет четких параметров, как будем завершать этот год, и что будем делать в следующем. Это правительство беспомощно, и по результатам нашего рассмотрения оно должно быть отправлено в отставку, иначе в стране будет беда еще большая, чем сейчас", – подчеркнул политик.