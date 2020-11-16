Карантин в Україні: що опинилося під забороною [ Редактировать ]
Нагадаємо, в Україні діє загальнонаціональний карантин. Під забороною масові заходи за участі більше ніж 20 осіб, робота закладів харчування з організацією дозвілля, дискотеки та планові госпіталізації. Місця в громадському транспорті, театрах і кінотеатрах мають бути заповнені лише наполовину. Ресторани і кафе повинні зачинятися о 22 годині.
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