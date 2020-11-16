В Херсоне во втором туре местных выборов мэром избрали Игоря Колыхаева. Об этом сообщает Рух "Чесно".

Глава партии "Нам здесь жить" Колыхаев победил с результатом 63,59% и с отрывом от своего оппонента - экс-мэра Владимира Сальдо почти в 16 тысяч голосов.

Явка избирателей составила 21%.

Херсонская территориальная избирательная комиссия опубликовала постановление, в котором Игорь Колыхаев объявлен избранным городским председателем.

Ранее сообщалось, что в Одессе переизбрали мэра.