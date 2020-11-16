В Херсоне выбрали нового мэра (фото) [ Редактировать ]
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В Херсоне во втором туре местных выборов мэром избрали Игоря Колыхаева. Об этом сообщает Рух "Чесно".
Глава партии "Нам здесь жить" Колыхаев победил с результатом 63,59% и с отрывом от своего оппонента - экс-мэра Владимира Сальдо почти в 16 тысяч голосов.
Явка избирателей составила 21%.
Херсонская территориальная избирательная комиссия опубликовала постановление, в котором Игорь Колыхаев объявлен избранным городским председателем.
Ранее сообщалось, что в Одессе переизбрали мэра.
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