Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Вакцина сама собой не покончит с пандемией COVID-19. Нам все равно придется продолжать: надзор за тестированием, изоляцию, отслеживать и изолировать контактных людей, привлекать общество, призвать людей быть осторожными", - написал гендиректор ВОЗ.

Он также отметил, что приоритет в вакцинации предоставлять медикам и людям из групп риска, в случае если поставки вакцина таки будут.

