Появление вакцины не остановит пандемию коронавируса - ВОЗ [ Редактировать ]
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус заявил, что появление вакцины от коронавируса не остановит пандемию в мире. Об этом он написал на своей странице в Twitter.
"Вакцина сама собой не покончит с пандемией COVID-19. Нам все равно придется продолжать: надзор за тестированием, изоляцию, отслеживать и изолировать контактных людей, привлекать общество, призвать людей быть осторожными", - написал гендиректор ВОЗ.
A vaccine on its own will not end the #COVID19 pandemic. We will still need to continue:— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020
-Surveillance
-Testing, isolating & caring for cases
-Tracing & quarantining contacts
-Engaging communities
-Encouraging individuals to be careful #ACTogether #EB147
Он также отметил, что приоритет в вакцинации предоставлять медикам и людям из групп риска, в случае если поставки вакцина таки будут.
Initial supply of #COVID19 vaccines will be limited, so #healthworkers, older people & other at-risk populations will be prioritised. That will hopefully reduce the number of deaths & enable health systems to cope, but the virus will still have a lot room to move. #EB147— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) November 16, 2020
Глава ВОЗ добавил, что вакцинация уменьшит количество смертей и позволит системам здравоохранения справляться, но также отметил, что у вируса все равно будет много места для передвижения.
Напомним, в ВОЗ назвали дату начала поставки вакцин от коронавируса.
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