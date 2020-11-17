Центр Киева снова заблокировали предприниматели (видео) [ Редактировать ]
Источник: Патрульная полиция Украины
Утром 17 ноября в правительственном квартале Киева вновь начался митинг предпринимателей - они перекрыли целую улицу Грушевского в обе стороны.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram-канале.
На митинг собралось несколько сотен человек. Предприниматели требуют отменить карантинные ограничений и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года.
Отметив, что сегодня сессионный день, и из-за блокирования улицы Грушевского народным депутатам будет непросто добраться на работу.
Ранее сообщалось, что предприниматели выдвинули ультиматум парламенту и угрожают перекрыть международные трассы.
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