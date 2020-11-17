Утром 17 ноября в правительственном квартале Киева вновь начался митинг предпринимателей - они перекрыли целую улицу Грушевского в обе стороны.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева в Telegram-канале.

На митинг собралось несколько сотен человек. Предприниматели требуют отменить карантинные ограничений и обязательный переход на кассовые аппараты со следующего года.

Отметив, что сегодня сессионный день, и из-за блокирования улицы Грушевского народным депутатам будет непросто добраться на работу.

Ранее сообщалось, что предприниматели выдвинули ультиматум парламенту и угрожают перекрыть международные трассы.