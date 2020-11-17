Снег в Украине: вечером в Киев придет настоящая зима [ Редактировать ]
Источник: Укргідрометцентр
Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который будет падать до утра 18 ноября. Об этом сообщает "Киевавтодор" со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Мокрый снег будет идти при температуре от +1°C до -2°C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами.
Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" готов отправить на улицы 544 единицы специальной техники.
"Укргидрометцентр" предупреждает, что днем 17 ноября в восточных областях, а также в Киевской и Житомирской областях выпадет снег, на дорогах будет гололедица (уровень опасности "желтый"). Водителей призывают быть осторожными на дорогах.
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