В Киевской, Житомирской областях и на востоке выпадет снег Источник: Укргідрометцентр

Вечером 17 ноября в Киеве ожидается мокрый снег, который будет падать до утра 18 ноября. Об этом сообщает "Киевавтодор" со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Мокрый снег будет идти при температуре от +1°C до -2°C. Чтобы не допустить гололеда, дорожники обрабатывают дороги и тротуары посыпочными материалами.

Для ликвидации последствий непогоды "Киевавтодор" готов отправить на улицы 544 единицы специальной техники.

"Укргидрометцентр" предупреждает, что днем 17 ноября в восточных областях, а также в Киевской и Житомирской областях выпадет снег, на дорогах будет гололедица (уровень опасности "желтый"). Водителей призывают быть осторожными на дорогах.