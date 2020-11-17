Украинцев предупредили об опасности на дорогах [ Редактировать ]
Фото: гололедица / postimees.ee
В Украине объявлено предупреждение о гололедице на дорогах. Оно касается восточных областей страны.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Предупреждение объявлено на 17-19 ноября.
Отмечается, что погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
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