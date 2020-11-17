Зеленский уволил руководителя Николаевской области [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с поста главы Николаевской ОГА Александра Стадника.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Причины увольнения Стадника с занимаемой должности в президентском указе не указываются.
Отмечается, что до назначения нового главы области Николаевской ОГА будет руководить исполняющий обязанности Георгий Решетилов.
Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский уволил глав трех областных госадминистраций. Речь идет о главах Одесской, Ивано-Франковской и Сумской ОГА.
по теме
В частности, возобновляется программа по частичной безработице
В стране уже обработали 99% голосов
Зеленский рассказал о программе "Здоровая Украина"
Зеленский заявил, что Кабмин должен засыпать и просыпаться с вопросом, где найти деньги и как помочь бизнесу
Владимир Зеленский назначил начальника управления СБУ в Черниговской области