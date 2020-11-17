Во вторник, 17 ноября, режиссер, народный артист России Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.

"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства. Причину смерти Виктюка он не назвал.

В конце октября режиссер попал в больницу с коронавирусом.

Ранее в Харькове убили известного режиссера.