Умер Роман Виктюк [ Редактировать ]
Фото: Роман Виктюк / "Собеседник"
Во вторник, 17 ноября, режиссер, народный артист России Роман Виктюк умер на 85-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в дирекции московского Театра Романа Виктюка.
"Роман Григорьевич скончался в больнице, это случилось сегодня", - сказал собеседник агентства. Причину смерти Виктюка он не назвал.
В конце октября режиссер попал в больницу с коронавирусом.
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