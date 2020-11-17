Смерть Романа Виктюка: врачи назвали причину [ Редактировать ]
Во вторник, 17 ноября, скончался известный украинский и советский режиссер Роман Виктюк. Врачи назвали причину смерти. Об этом сообщает Gazeta.ru.
Так, он умер из-за тромбоэмболии - закупорки кровеносного сосуда тромбом.
В конце октября его госпитализировали с коронавирусом, но он уже шел на поправку и готовился к выписке из больницы, а потом скоропостижно скончался.
Директор Театра Романа Виктюка Валерий Райков рассказал, что во вторник Виктюк находился в сознании, его перевезли в новую больницу долечиваться.
Друзья, с которыми Виктюк успел пообщаться 16-17 ноября, говорили, что он чувствовал себя хорошо и передавал приветы коллегам по цеху. Актеры и режиссеры театра, в свою очередь, готовили торжественную программу, чтобы поздравить режиссера с днем рождения.
Согласно последней воле Виктюка, его похоронят во Львове на Лычаковском кладбище, в семейном склепе, где упокоились его родители.
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