Во вторник, 17 ноября, скончался известный украинский и советский режиссер Роман Виктюк. Врачи назвали причину смерти. Об этом сообщает Gazeta.ru.

Так, он умер из-за тромбоэмболии - закупорки кровеносного сосуда тромбом.

В конце октября его госпитализировали с коронавирусом, но он уже шел на поправку и готовился к выписке из больницы, а потом скоропостижно скончался.

Директор Театра Романа Виктюка Валерий Райков рассказал, что во вторник Виктюк находился в сознании, его перевезли в новую больницу долечиваться.

Друзья, с которыми Виктюк успел пообщаться 16-17 ноября, говорили, что он чувствовал себя хорошо и передавал приветы коллегам по цеху. Актеры и режиссеры театра, в свою очередь, готовили торжественную программу, чтобы поздравить режиссера с днем рождения.

Согласно последней воле Виктюка, его похоронят во Львове на Лычаковском кладбище, в семейном склепе, где упокоились его родители.