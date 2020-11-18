Власти пока не планируют закрывать границу для иностранцев. Министерство иностранных дел Украины не получало соответствующих указаний.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире одного из телеканалов.

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Кулеба отметил, что сейчас этот вопрос в правительстве пока даже не обсуждается. МИД не получал никаких указаний по закрытию границ или запрету въезда некоторым группам лиц.

"Впрочем, все мы понимаем, если дойдет дело до обсуждения локдауна, то этот вопрос встанет. Лично я не поддерживаю идею о закрытии границ для иностранцев, потому что у нас достаточно болезни внутри страны, а миграционный поток через границу не такой значимый, чтобы изменить ситуацию с пандемией", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, Украина дважды закрывала границы, в начале эпидемии коронавируса и в сентябре.

Ранее сообщалось, что МИД пригласил страны ЕC к участию в саммите Крымской платформы.