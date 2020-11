Китайская компания OPPO, производящая гаджеты, разработала концепт смартфона с дисплеем, который способен сворачиваться. Об этом сообщает Engadget.

OLED-дисплей имеет размер 6,7 дюйма, но простым касанием кнопки его можно расширить до более квадратной 7,4-дюймовой панели. Пользователь сможет свободно настраивать размер экрана, не ограничиваясь только 6,7 или 7,4 дюйма.

Отмечается, что презентация нового девайса пройдет, когда в концепте смартфона будут исправлены все недоработки.

