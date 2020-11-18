OPPO презентовали концепт "расширяющегося" смартфона (видео) [ Редактировать ]
Китайская компания OPPO, производящая гаджеты, разработала концепт смартфона с дисплеем, который способен сворачиваться. Об этом сообщает Engadget.
OLED-дисплей имеет размер 6,7 дюйма, но простым касанием кнопки его можно расширить до более квадратной 7,4-дюймовой панели. Пользователь сможет свободно настраивать размер экрана, не ограничиваясь только 6,7 или 7,4 дюйма.
Отмечается, что презентация нового девайса пройдет, когда в концепте смартфона будут исправлены все недоработки.
Фото: Twitter
The #OPPOX2021 is the latest achievement from OPPO’s constant exploration into mobile phone form factors. It is built with a rollable OLED display measuring 6.7 inches which expands to 7.4 inches. #OPPOINNODAY20 pic.twitter.com/T96DOQ8KZm— OPPO (@oppo) November 17, 2020
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