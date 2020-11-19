Сельскохозяйственные предприятия Украины сократили производства почти на пятую часть, основное сокращение пришлось на растениеводство.

В Украине с января по октябрь 2020 года производство сельхозпродукции упало на 14,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, при этом за последний месяц спад ускорился. Об этом сообщает Госстат.

Сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 18,1%, хозяйства населения - на 6,8%.

Госстат уточняет, что в растениеводстве производство сократилось на 16,9%, в животноводстве - на 2,7%.





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