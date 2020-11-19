"Идти работать в больницы": в МОЗ обьяснили призыв к бизнесу [ Редактировать ]
Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак объяснила данный накануне совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса. По ее словам, медицинская отрасль нуждается в помощи. Об этом в среду, 18 ноября, она заявила в интервью hromadske.
Женщина отметила, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс и "это хорошо".
Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах.
Также она уточнила, что не призывала людей "идти искать себе другую работу".
Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно.
Заместитель министра здравоохранения также добавила, что работа предлагается на контрактной основе.
На ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".
Напомним, что Кабмин готовит законопроект о ведении бизнеса при жестком карантине.
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