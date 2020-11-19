Заместитель министра здравоохранения Ирина Микичак объяснила данный накануне совет предпринимателям искать работу в больницах во время пандемии коронавируса. По ее словам, медицинская отрасль нуждается в помощи. Об этом в среду, 18 ноября, она заявила в интервью hromadske.

Женщина отметила, что ее предыдущее заявление вызвало значительный резонанс и "это хорошо".

Люди услышали, что есть потребность в помощи. Часть общества находится в непонимании, что на самом деле происходит в больницах.

Также она уточнила, что не призывала людей "идти искать себе другую работу".

Мое предложение было в том, чтобы помочь. Мы просим - помогите. У нас в больницах нужны и компьютерщики, и строители, и технологи, и просто разнорабочие и охранники. Десятки профессий всегда были в дефиците в больницах, а сейчас особенно.

Заместитель министра здравоохранения также добавила, что работа предлагается на контрактной основе.

На ремарку, что в медицинской отрасли низкие зарплаты, она ответила, что "в ресторанном бизнесе также низкие зарплаты".

Напомним, что Кабмин готовит законопроект о ведении бизнеса при жестком карантине.