256 українців померли від коронавірусу минулої доби. Ушпиталили - понад півтори тисячі хворих. Загалом COVID діагностували майже у 12 з половиною тисяч людей. Серед них - пів тисячі дітей і стільки ж медиків. Найбільше інфікувань - у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях. Напередодні очільник Мінохорони здоров'я попросив виділити більше грошей на медицину у бюджеті наступного року.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: