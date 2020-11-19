Коронавірус в Україні перетнув чергову шокуючу межу [ Редактировать ]
256 українців померли від коронавірусу минулої доби. Ушпиталили - понад півтори тисячі хворих. Загалом COVID діагностували майже у 12 з половиною тисяч людей. Серед них - пів тисячі дітей і стільки ж медиків. Найбільше інфікувань - у Києві, Дніпропетровській, Черкаській та Запорізькій областях. Напередодні очільник Мінохорони здоров'я попросив виділити більше грошей на медицину у бюджеті наступного року.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Зараз триває бюджетний процес і ті кошти, які закладені в першому читанні на медицину за нашими переконаннями та виходячи з наших розрахунків - їх недостатньо. І ми дуже маємо велику надію, що наші народні депутати під час розгляду бюджету в другому читанні внесуть відповідні правки.
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