Умер сын музыканта и экс-супруга Уитни Хьюстон Бобби Брауна - 28-летний Бобби Браун - младший. Об этом сообщает TMZ.

Тело пасынка Уитни Хьюстон было найдено 18 ноября у него дома в Лос-Анджелесе. Предположительно, смерть не имеет криминального характера. Точные причины установит судмедэкспертиза.

Бывший муж певицы Уитни Хьюстон Бобби Браун в 2015 году потерял дочь - 22-летнюю Бобби Кристину, рожденную в браке с певицей. Девушку нашли без сознания в ванной, она провела несколько месяцев в коме и умерла, не приходя в сознание.

В организме девушки был найден токсичный уровень кокаина и алкоголя.

Напомним, что сама Уитни Хьюстон ушла из жизни 12 февраля 2012 года в возрасте 48 лет. Тело легендарной исполнительницы песни "I Will Always Love You" нашли в номере гостиницы в Беверли-Хиллз.

Официальными причинами смерти были названы утопление, атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина.