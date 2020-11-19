OSTCHEM RETAiL Дмитрия Фирташа и китайская SYNGENTA зашли в рынок аграрного кредитования [ Редактировать ]
OSTCHEM RETAiL Дмитрия Фирташа и китайская SYNGENTA зашли в рынок аграрного кредитования
Международная компания SYNGENTA и украинский стартап OSTCHEM RETAiL, входящий в азотный бизнес Group DF Дмитрия Фирташа, впервые в Украине запустили уникальную партнерскую программу поддержки украинских аграриев. Программа, реализуется при поддержке 6 банков и позволяет украинским фермерам покупать удобрения, семена и средства защиты растений в кредит.
Об этом сообщила "Подробностям" пресс-служба Group DF.
Речь идет о покупке аграриями в кредит продукции, которую производят SYNGENTA (семена и средства защиты растений) и OSTCHEM (азотные удобрения).
SYNGENTA является одной из ведущих мировых компаний, работающая в сельскохозяйственной отрасли на протяжении более 250 лет. Компания специализируется на продаже средств защиты растений и семян.
OSTCHEM RETAiL является розничным направление азотного холдинга OSTCHEM. Трейдер занимается прямой продажей удобрений, произведенных на трех химических заводах OSTCHEM ("Ривнеазот", "Черкасский "Азот" и "Северодонецкий "Азот").
"Две компании и банки внедрили для фермеров так называемый принцип "единого окна", когда фермер для получения кредита подает в банк только один пакет документов, а получает и удобрения, и семена, и средства защиты растений. Таким образом, мы упрощаем для фермеров процедуру получения кредита, сокращаем количество бумаг, которые нужно собрать для получения финансирования торговой сделки. Второй важный момент - производители компенсируют часть процентов по кредиту. В итоге кредиты для фермеров получаются достаточно недорогими, с низкой процентной ставкой", - рассказывает Олег Арестархов, директор по корпоративным коммуникациям.
Как следует из релиза, новая программа дает возможность получать льготный кредит в ведущих украинских банках-партнерах: Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, ПроКредит Банк, ПУМБ и Агропросперис Банк", - говорится в релизе Group DF.
Фактически за счет прямого субсидирования процентных ставок со стороны OSTCHEM RETAiL и SYNGENTA, стоимость кредитования для клиентов по таким программам доступна от 0,1% годовых в валюте и 2,75% годовых в гривне. При этом, сами кредиты предоставляются фермерам не только под залог. Запущены беззалоговые кредиты, а также кредиты под залог финансовых аграрных расписок (ФАР).
Первые контракты с аграриями уже заключены в рамках программы.
"Совместно с нашими партнерами мы дали возможность аграрию единой сделкой закрыть порядка 65% всего сельскохозяйственного цикла и привлечь льготное финансирование под единый пакет документов. При этом проценты по этим кредитам частично компенсирует как OSTCHEM RETAiL, так и наши партнеры", - отмечает Евгений Хуриленко, руководитель розничного направления OSTCHEM RETAiL.
По его оценке, данное сотрудничество позволит существенно расширить возможности для украинских агропроизводителей и оптимизировать их подготовку к реализации с/х цикла в новом сезоне 2020-2021 года.
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