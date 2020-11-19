В четверг, 19 ноября, представитель "ДНР" в Минской подгруппе по гуманитарным вопросам, так называемый "омбудсмен" Дарья Морозова заявила, что обмен пленными на Донбассе не состоится до согласования дорожной карты реализации "Минских соглашений" в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Об этом пишет "Корреспондент".

Такую дорожную карту должна одобрить Верховная Рада.

По словам Морозовой, переговоры об обмене пленными заблокированы якобы по вине украинской стороны.

Сейчас невозможны ни проведение обмена удерживаемыми лицами, ни подвижки по другим направлениям работы на Минской площадке. Чтобы возобновить диалог и достичь конструктива, сторонам конфликта необходимо согласовать документ, в котором будет содержаться механизм разблокирования переговоров и подтверждение приверженности Минским соглашениям.

Ранее мы писали о том, что в ТКГ создадут "совет людей с Донбасса".