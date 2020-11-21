Річниця СOVID-19 та вакцина від кризи: що обговорювали політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 20 листопада 2020 року) [ Редактировать ]
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень: розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
У сьогоднішньому випуску експерти та політики обговорили дії влади стосовно пандемії та перспективи забезпечення українців вакциною від COVID-19.
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На телеканалі "Інтер" новий випуск масштабного соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна" У студії ведучі і гості програми обговорили важливі для українського суспільства питання.
На телеканалі "Інтер" відбувся новий випуск масштабного соціально-політичного ток-шоу "Мир чи війна"
25 вересня, на телеканалі "Інтер" відбувся новий випуск ток-шоу "Мир і війна"
На телеканалі "Інтер" стартувало нове соціально-політичне ток-шоу "Мир чи війна". Програма вперше вийшла в ефір 11 вересня
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.