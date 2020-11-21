Слуга народа Трухин обвинил экс-министра финансов и экс-советника Ермака в алкоголизме [ Редактировать ]
Замглавы бюджетного комитета ВР, депутат от "Слуги народа" Александр Трухин заявил, что экс-министр финансов Игорь Уманский, известный громкими заявлениями о коррупции, хронически злоупотребляет алкоголем.
Об этом Трухин заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", передает "Цензор.НЕТ".
"К сожалению, господин Уманский просто алкоголик. Он страдает глубоким алкоголизмом, это правда. И поэтому человек не смог совмещать свои пристрастия с тем местом рабочим, куда его поставили...", - отметил он.
По словам Трухина, об алкоголизме Уманского знают и парламентарии, и сотрудники министерства финансов.
"К сожалению, господин Уманский за рекордно короткие 26 дней на посту министра финансов не был на рабочем месте даже 5 рабочих дней", - сказал депутат.
"Человека не оставили на улице, человеку дали шанс остаться в коллективе. Чувствовать себя значимым и быть вовлеченным в процесс. И человек, который сетует о том, что он с мая месяца не может попасть на совещание к президенту - так я вам хочу сказать, что президент с удовольствием проводит совещания с теми людьми, которые настроены на конструктив, а не на отдых, и готовы приходить на свое рабочее место", - добавил Трухин.
В соцсетях отреагировали на слова депутата
Ранее сообщалось, что Уманский и Емец уволены с постов министров.
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