Кадровая чехарда - показатель кризиса власти и хаоса в управлении государством [ Редактировать ]
Кадровая неразбериха во власти продолжается. Очередные разборки близких к власти олигархов закончились перестановками в правительстве. В пятницу, на внеочередном заседании Кабинет Министров неожиданно принял решение отстранить Ольгу Буславец от исполнения обязанностей Министра энергетики и защиты окружающей среды Украины. Как обычно, без объяснения причин, без полноценного отчета о деятельности. Также без обсуждения кандидатуры и презентации программы на ее место назначен новый исполняющий обязанности.
Очевидно, экстренные смены министров из-за подковерной схватки олигархов грозят дестабилизировать ситуацию в топливно-энергетическом секторе в начале отопительного сезона. Но об интересах и проблемах людей власть давно не думает. В Зе-команде идет бесконечная борьба между "группами влияния" за ресурсы, "потоки" и контроль над предприятиями.
За полтора года президентства Зеленского в Украине так и не сложилось ответственной вертикали власти. Большинство кадровых назначений на высокие руководящие посты становится результатом интриг, политических сговоров и несет высокие коррупционные риски. Как в калейдоскопе меняются премьеры, министры, губернаторы и руководители ведомств, а ситуация в стране только ухудшается. Еще вчера с помпой назначали реформаторский Кабмин Гончарука, новую команду губернаторов. Сегодня об этих "новых лицах" уже никто не помнит. Был министр и нет министра - это новый стиль управления.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что непрозрачные кадровые решения свидетельствуют об углубляющемся кризисе Зе-власти. У нее нет ни публичных целей, ни программы действий, ни квалифицированных и профессиональных кадров. Случайный набор людей не в состоянии управлять страной. Все что может нынешняя власть - выполнять директивы внешних кредиторов.
Отдельные кадровые перестановки уже не помогут. Для противостояния эпидемии, выхода страны из кризиса, помощи людям нужна полная перезагрузка власти, смена курса и как можно скорее.
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