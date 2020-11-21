На Донбассе, 21 ноября, боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет", - сказано в сообщении.

Как отметили в ООС, огонь был неприцельным и не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих.

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Стоит отметить, что силы ООС не открывали ответный огонь, боевых потерь нет. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.

Также в штабе добавили, что сегодня боевики разминировали почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.

Как ранее сообщалось, в кинотеатре обнаружили схрон боеприпасов.

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