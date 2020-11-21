На Донбассе боевики обстреляли украинских военных (видео) [ Редактировать ]
На Донбассе, 21 ноября, боевики обстреляли украинских военных в районе Водяного. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, недалеко от населенного пункта Водяное, противник применил автоматический станковый гранатомет", - сказано в сообщении.
Как отметили в ООС, огонь был неприцельным и не представлял угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих.
Стоит отметить, что силы ООС не открывали ответный огонь, боевых потерь нет. На других направлениях вдоль линии разграничения наблюдается тишина.
Также в штабе добавили, что сегодня боевики разминировали почти 15 гектаров территории в прифронтовом районе и передали на уничтожение 130 взрывоопасных предметов.
Как ранее сообщалось, в кинотеатре обнаружили схрон боеприпасов.
Читайте также, жители Донецкой области получат компенсацию за разрушенное жилье.
по теме
Общая сумма компенсации составит 2,7 млн гривен
Ворог порушив домовленості про режим припинення вогню поблизу Авдіївки
Терпимость к гражданам Украины с другими взглядами должна стать частью государственной философии, а также позицией государственной власти
По словам Кравчука, нельзя принять закон и амнистировать "всех без разбора"
Нагального вирішення потребують два питання. По-перше, бойовики продовжують блокувати роботу пунктів пропуску на лінії розмежування