"Избивали до полусмерти": в Минске силовики применили спецсредства против протестующих [ Редактировать ]
В Минске, 22 ноября, прошел "Марша против фашизма", на котором были жутко избиты и задержанны около 224 человека, против людей также использовали спецсредства. Об этом сообщаем Telegram-канал издания TUT.BY.
Стоит отметить, что задержания прошли в основном в Минске, а также Боровлянах, Пинске, Бресте, Новополоцке, Заславле, Гродно, Ляховичах.
По данным правозащитного центра "Вясна" задержано 224 человека, большинство в Минске. Позже Минская милиция подтвердила задержание 200 демонстрантов.
"Участники несанкционированных мероприятий неоднократно предупреждались о недопустимости противоправных действий, после чего наиболее активные лица были задержаны", отмечают в ГУВД Мингорисполкома.
За нарушение законодательства о массовых мероприятиях на территории Минска задержано более 200 граждан, в отношении которых проводится проверка в рамках действующего законодательства.
"Протестующие игнорировали меры безопасности, приводили с собой малолетних детей. Кроме того, отдельные участники демонстрировали крайнее неуважение к сотрудникам правопорядка, использовали нецензурную лексику и жесты, некоторые из них находились в состоянии алкогольного опьянения" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в центре Минска прошел "Марш пенсионеров".
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