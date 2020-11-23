Публичные заявления экс-министра финансов Игоря Уманского о разворовывании средств фонда по борьбе с covid-19 и "картеле" в Укравтодоре связаны с его политическими амбициями, а также с желанием Юлии Тимошенко, в правительстве которой он работал в 2008-2009 гг., вернуться в большую политику. Такое мнение в интервью 24 каналу высказал первый вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, экономический эксперт Юрий Атаманюк.

По его словам, ситуация с "ковидным" фондом, который предложил организовать Уманский на посту министра финансов, напоминает аналогичные события десятилетней давности, когда на фоне финансового кризиса и эпидемии птичьего гриппа правительство Тимошенко также организовало стабилизационный фонд.

"Можно было выдавать деньги кому угодно без согласования с парламентом. Основные выплаты ушли шахтерам - на предвыборные доплаты и на поддержку угольных олигархов. Я думаю, что тогда у премьера и окружения были все возможности озолотиться на этой коррупционной схеме", - сказал Атаманюк.

По его версии, в окружении Владимира Зеленского Уманский оказался летом 2019 года. "Его привели в кабинет Президента по звонку от представителей Демократической партии США. Считается, что его кандидатура рассматривалась сразу после парламентских выборов на пост главы правительства, и в СМИ даже выходило несколько материалов с подзаголовком "претендент на должность премьера Уманский". Но по моей информации он не претендовал больше, чем на Минфин", - добавил эксперт.

По его мнению, настоящей причиной увольнения Уманского с должности министра в марте 2020 года могло стать его желание "включиться" в схему выделения средств на дороги. "Если помните, в марте одним из ключевых вопросов было не останавливать начатое дорожное строительство - об этом лично Зеленский заявлял. Уманский якобы пошел ему наперекор и внес предложение порезать дороги на 10-20 млрд. грн. Возможно даже намекая, что хочет взамен. … Никто не отреагировал так, как рассчитывал Уманский, финансирование дорог вернули. Потому он пошел критиковать таможню и налоговую - наверное потому, что там тоже не нашлось места для его идей", - отметил Атаманюк.

Он также добавил, что причиной скандальных заявлений о злоупотреблениях в "Укравтодоре" могли стать премьерские амбиции экс-министра. "Сегодня Уманский, как утверждают некоторые источники, пользуется поддержкой не только оппозиции, но и новых "друзей" президента - команды так называемых антикоррупционеров-реформаторов и их покровителей на западе. Или как минимум ему рисуют такую картинку для пущей уверенности. Впрочем, вполне возможно, что это была всего лишь фантазия человека, от которой он до сих пор не может избавиться", - считает Атаманюк.

"Безусловно, это [публичная активность Уманского] четкий сигнал о желании Тимошенко и ее политических партнеров вернуться в большую игру, в большую политику. Бессмысленно отрицать, что доверие к власти падает, неумелые шаги в борьбе с коронавирусом, недостаточная коммуникация реформ, пробуксовывание с судебной реформой - слишком много в последнее время накопилось негатива, и команды оппонентов бьют по больным точкам. Сейчас для власти это холодный душ. Но это и возможность собраться с силами и продемонстрировать решительность. Иначе можно очень быстро скатиться на политическую свалку истории", - резюмировал эксперт.