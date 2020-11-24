Люди в масках/ Фото: rbc.ru

В Киеве за минувшие сутки, по состоянию на 24 ноября, коронавирусную болезнь подтвердили у 1422 человек. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Примечательно, что это самый большой суточный прирост случаев в столице с начала пандемии.

За все время пандемии в городе подтвердили 61 640 случаев коронавируса.

Напомним, в Украине за сутки COVID-19 выявили у 12 287 человек. Наибольшее число подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (+1422) и Киевской области (+1089).