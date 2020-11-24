Сотрудники силовых ведомств усилили охрану посольства Соединенных штатов Америки в Киеве. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Возле диппредставительства собирается митинг на 11:00. Часть людей заблокирована правоохранителями у станции метро Берестейская.

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Возле посольства США, что на Сикорского, национальной гвардией и полицией полностью перекрыта дорога - как пешеходная ее часть, так и автомобильная. Тем же временем, возле станции метро Берестейская собирается митинг пенсионеров.

Отмечается, что сотрудники полиции и Нацгвардии перекрыли весь квартал.

Ранее мы писали, что в Молдове "заминировали" посольство Украины. Взрывотехники не обнаружили в здании опасных предметов.