Оптическая иллюзия, опубликованная в соцсети Twitter пользователем из Японии @jagarikin, буквально "взорвала" сеть.

В гифке (зацикленном коротком видео), получившей название Super illusion brothers, человечки поднимаются по лестнице-эскалатору и прыгают вниз. По крайней мере так кажется на первый взгляд. На самом же деле фигурки не движутся, и картинка не меняется. Иллюзию движения создает перемена цвета.

"Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем снова появляется в позиции, смещенной вправо, мы склонны видеть одиночный объект, движущийся слева направо. Это базовый эффект, который лежит в основе плавных движений, которые мы видим в фильмах и анимации", - объясняют специалисты Стэнфордского университета, передает The Sun.

Ранее мы писали о том, что новая оптическая иллюзия с ладонями покорила мир.