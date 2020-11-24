Оптическая иллюзия с "прыгающими" человечками покорила сеть [ Редактировать ]
Оптическая иллюзия, опубликованная в соцсети Twitter пользователем из Японии @jagarikin, буквально "взорвала" сеть.
В гифке (зацикленном коротком видео), получившей название Super illusion brothers, человечки поднимаются по лестнице-эскалатору и прыгают вниз. По крайней мере так кажется на первый взгляд. На самом же деле фигурки не движутся, и картинка не меняется. Иллюзию движения создает перемена цвета.
スーパー錯視ブラザーズ pic.twitter.com/bLkFhBOCeU— じゃがりきん (@jagarikin) November 20, 2020
"Если яркая точка появляется в одной позиции, а затем снова появляется в позиции, смещенной вправо, мы склонны видеть одиночный объект, движущийся слева направо. Это базовый эффект, который лежит в основе плавных движений, которые мы видим в фильмах и анимации", - объясняют специалисты Стэнфордского университета, передает The Sun.
Ранее мы писали о том, что новая оптическая иллюзия с ладонями покорила мир.
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