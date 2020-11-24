Погиб основатель Lviv Fashion Week (фото) [ Редактировать ]
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Во Львове в ДТП погиб известный дизайнер, основатель и куратор Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Ему было 37 лет.
Как сообщают в полиции, авария произошла вечером 23 ноября на трассе Львов - Шегини в районе села Бартатов Городокского района. Нестеренко-Ланько сбил автомобиль, когда он переходил дорогу. Он скончался до приезда скорой.
Авария произошла на хорошо освещенном пешеходном переходе. 34-летнего водителя Nissan задержали, проводится следствие.
Ранее сообщалось, что в Крыму произошло смертельное ДТП с троллейбусом.
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