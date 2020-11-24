Во Львове в ДТП погиб известный дизайнер, основатель и куратор Lviv Fashion Week Петр Нестеренко-Ланько. Ему было 37 лет.

Как сообщают в полиции, авария произошла вечером 23 ноября на трассе Львов - Шегини в районе села Бартатов Городокского района. Нестеренко-Ланько сбил автомобиль, когда он переходил дорогу. Он скончался до приезда скорой.

Авария произошла на хорошо освещенном пешеходном переходе. 34-летнего водителя Nissan задержали, проводится следствие.

Ранее сообщалось, что в Крыму произошло смертельное ДТП с троллейбусом.