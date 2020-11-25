На Донбасі загинув військовий із "чорних запорожців" [ Редактировать ]
На Донбасі загинув український військовий. Неподалік Авдіївки у нього влучив снайпер російсько-окупаційних військ. Бійця намагалися врятувати лікарі, але безуспішно. 31-річний воїн з Київщини В'ячеслав Мінкін боронив країну в складі 72-ої бригади Чорних запорожців. Торік його нагородили медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
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