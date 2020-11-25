Біля Авдіївки та Водяного противник вів вогонь із гранатометів [ Редактировать ]
Чотири ворожих обстріли зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї поблизу Авдіївки, Південного, Шумів та Водяного. Загинув український військовий.
Неподалік Авдіївки у нього влучив ворожий снайпер. Бійця намагалися врятувати лікарі, але безуспішно. 31-річний воїн з Київщини В'ячеслав Мінкін боронив країну в складі 72-ої бригади Чорних запорожців.
Торік його нагородили медаллю за участь у боях "Світлодарська дуга".
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