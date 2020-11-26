Украина подтверждает свою готовность продолжить последовательную работу для реализации договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также в Минске.

Об этом по итогам видеоконференции Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе заявил глава украинской делегации и Леонид Кравчук, передает ТАСС.

Украинская делегация вновь напомнила о своей позиции - основой урегулирования является весь комплекс договоренностей, достигнутых в рамках нормандского формата, а также Минские договоренности как таковые - и подтверждает свою готовность продолжить последовательно работать для их реализации, для чего, в частности, и предложила свой "План совместных шагов".

Экс-президент Украины также заявил, что Киев хотел бы, чтобы очередная встреча лидеров "нормандской четверки" (Украина, Россия, Германия и Франция) состоялась до конца нынешнего года.

Провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая подвела бы итоги попыток выполнить договоренности, достигнутые по результатам парижского саммита в декабре 2019 года, и обсудить планы дальнейшего их выполнения, - вот какой выход предлагает украинская делегация в сложившейся ситуации.

Официальный Киев инициирует на следующей неделе внеочередное заседание ТКГ, на котором планируется рассмотреть следующие вопросы:

освобождение пленных;

разблокировка работы КПП на линии соприкосновения;

согласование договоренности о 19 участках разминирования;

согласование договоренности о 4 новых участках разведения войск;

обеспечение свободного и беспрепятственного доступа наблюдателей ОБСЕ на все территории Донбасса;

доступ представителей международных гуманитарных организаций к удерживаемым лицам.

Ранее Кравчук назвал условие следующей встречи "нормандской четверки".