Правительство Германии планирует закрыть все горнолыжные курорты в Европе. Соответствующее решение принято в связи с ростом количества больных COVID-19.

Об этом сообщает T-Online со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.

Читайте также Под Львовом на горнолыжном курорте произошло массовое отравление

Отмечается, что препятствием для реализации данного решения может стать позиция Австрии.

"Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытие всех горнолыжных курортов. К сожалению, это не будет легко из-за позиции Австрии, но мы постараемся это сделать", - заявила Меркель во время выступления в Бунденстаге.

Ранее сообщалось, что курорты Украины засыпало снегом.

Также мы писали о том, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19.