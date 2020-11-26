Германия закроет все горнолыжные курорты в Европе [ Редактировать ]
Правительство Германии планирует закрыть все горнолыжные курорты в Европе. Соответствующее решение принято в связи с ростом количества больных COVID-19.
Об этом сообщает T-Online со ссылкой на канцлера Германии Ангелу Меркель.
Отмечается, что препятствием для реализации данного решения может стать позиция Австрии.
"Мы постараемся согласовать с европейскими странами закрытие всех горнолыжных курортов. К сожалению, это не будет легко из-за позиции Австрии, но мы постараемся это сделать", - заявила Меркель во время выступления в Бунденстаге.
Ранее сообщалось, что курорты Украины засыпало снегом.
Также мы писали о том, что Мадрид закрывают на въезд и выезд из-за COVID-19.
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