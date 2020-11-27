Бюджетна криза і новий локдаун в Україні: що обговорювали політики у ток-шоу "Мир чи війна" (випуск за 27 листопада 2020 року) [ Редактировать ]
Тематика шоу стосується не лише миру та війни, а й будь-яких важливих для України тем, у яких усе більше присутня діалектика протиставлень - розвиток-занепад, багатство-бідність, єдність-розбрат.
У сьогоднішньому випуску гості програми обговорили бюджетну кризу і новий локдаун в Україні, а також перспективи співпраці з МВФ
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