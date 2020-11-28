Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, 28 ноября, заявил, что выздоровел от COVID-19. Об этом он сообщил на брифинге в субботу.

Степанов провел ежедневный брифинг в здании Минздрава, а не из дома, как в предыдущие дни, когда он находился на самоизоляции, и сообщил о своем выздоровлении.

Хочу поблагодарить всех, кто желал мне скорейшего выздоровления. Как пожелали, так и произошло

Также Степанов пожелал выздоровления всем, кто сейчас болеет COVID-19 или другими болезнями.

Кк ранее сообщалось, мэр Кропивницкого заразился коронавирусом, его госпитализировали в инфекционное отделение Центральной городской больницы.

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