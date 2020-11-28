На прохання медиків завод почав виробляти кисень для хворих на COVID-19

У Сєверодонецьку підприємство, яке раніше спеціалізувалося на добривах, взялось виробляти медичний кисень. Його поставлятимуть до місцевих лікарень. Це поки що єдиний такий завод в області.

Але тамтешні хіміки вже готові допомогти і сусіднім регіонам.

Сейчас в десять раз увеличилось количество потребляемого кислорода.

Луганщина, за темпами розповсюдження інфекції коронавірусу одна з найменш заражених областей. Втім, споживання медичного кисню тут зростає в геометричній прогресії. Киснево-розподільний пункт Сєверодонецької міської лікарні. Персонал тут чергує цілодобово. Одного такого балона хворому вистачає на два дні. І кількість тяжких пацієнтів зростає.

Геннадій Овсянніков, начальник технічної служби Сєверодонецької міської лікарні:

Если в сутки у нас до десяти баллонов было, ну десять-пятнадцать, то сейчас до ста и более бывало уже.

Юрій Стогнієв, в.о. директора департаменту охорони здоров'я Луганської ВЦА:

У нас до кінця року будуть забезпечені ліжко-місця киснем на вісімдесят шість відсотків.

Фронт боротьби з небезпечним вірусом підтримав промисловий гігант Луганщини - підприємство Сєверодонецький "Азот", який входить до азотного бізнесу "Груп Ді Еф" Дмитра Фірташа. Для підприємства спасіння людських життів стало одним із ключових пріоритетів. Завод один з перших відгукнувся на прохання медиків та почав виробляти медичний кисень для хворих на COVID-19.

Леонід Бугайов, голова правління ПАТ "Сєверодонецьке об'єднання Азот":

На данный момент мы выпускаем одну тонну жидкого кислорода, из него мы можем делать шестьсот кубических метров медицинского кислорода. Наполнительная станция позволяет нам заполнять двести баллонов в сутки. Можем нарастить до 400 баллонов в сутки.

Медичний кисень підприємства сертифікований і занесений до реєстру лікарських препаратів. Хоча керівник зізнається це було не просто. Лінію виробництва фактично відновили після тривалої паузи. А це купа паперової роботи і міністерських перевірок. Сприяла тільки місцева влада. Тепер чиновники визнають, «Азот» врятував становище із забезпеченням лікарень Луганщини цим життєво необхідним медичним препаратом.

Сергій Гайдай, голова Луганської обласної ВЦА:

Запитали - чи є можливість і потужності "Азоту" для виробництва саме медичного кисню? І все, ми виробляємо власними потужностями. Області достатньо кисню для того, щоб забезпечити в повному обсязі. Навіть якщо завтра, не дай боже, буде ще збільшення потреб, - ми забезпечені киснем на 100 відсотків.

Після запуску лінії виробництва медичного кисню, до Сєверодонецького "Азоту" вже почали надходити заявки з інших регіонів України. На жаль, потреби тільки зростають. Тож підприємство готове ще в двічі наростити потужності задля порятунку українців.