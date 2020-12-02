У Києві відкрилася резиденція святого Миколая. Передати чарівникові свої листи з бажаннями зібралося чимало дітей. Гостював у нього і Тарас Пилипець.

Лише перші дні зими, а святий Миколай уже готовий приймати замовлення малечі на подарунки. Свою резиденцію чарівник відкрив у дзвіниці Києво-Печерської лаври. Побачити Миколая прийшли і малеча, і дорослі. Діти не лише просять гостинців, а й сором'язливо діляться своїми заповітними мріями.

- Ми сьогодні прийшли, щоб побачити кого Алекс? - Миколая.- Ми вже написали вдома листа. - Ми загадували, щоб було здоров'я у всіх, особливо у цей непростий 2020 рік.

-Ми до святого Миколая прийшли. -Ми будемо просити рації.

Навзаєм діти розповідають святому вірші та співають пісень. Насамкінець - довгоочікувані подарунки.

- Віршик знаєте чи пісню? - Так! - А ну заспівайте.

Миколай запевнив, що різочок він діточкам не приносить. Але закликав робити добрі справи не лише в період новорічних свят.

Святий Миколай:

Подібні заходи направлені на таку добру історичну традицію - це віра в чудо і віра в добрі справи. Тому що чудеса, які творить і живить людське існування. Що день святого Миколая не тільки 19 грудня, а кожен день, тому що кожен день треба робити добрі справи.

Двері резиденції святого Миколая будуть відчинені для всіх охочих до 25 грудня. Окрім поспілкуватися з героєм свята, в резиденції можна також ближче ознайомитися з історією життя Чудотворця, ілюстрованою коміксами.