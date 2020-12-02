Андреевскую церковь в Киеве откроют для посетителей после почти пяти лет реставрационных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры Украины.

Открытие состоится онлайн 12 января, а уже 13 декабря в церкви пройдет первая служба.

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"Полностью отреставрирован весь живопись, иконы и иконостас, почищены лепнину и отшлифовано пол. Заменены инженерные сети, проведены новые системы освещения, отопления, подачи воздуха, окна. Кстати, аутентичный цвет стен 18 века благодаря компьютерному анализу помогли найти немецкие технологи. А перед утверждением финального цвета и окраской было сделано 36 тестовых выкрасок ", - отметил глава министерства Александр Ткаченко.

По его словам, целью реставрации стало раскрыть первоначальные решения и видение архитектора Франческо Бартоломео Растрелли, 320-я годовщина со рождения которого отмечается в этом году.

Андреевская церковь - православный храм в честь апостола Андрея Первозванного. Она была построена в стиле елизаветинского барокко по проекту Б. Ф. Растрелли в 1747- 1753 годах на Андреевской горе. Храм расположен на крутом правом берегу Днепра, над исторической частью города - Подолом.

Ранее сообщалось, что в Австрии полсотни подростков-мусульман разгромили католическую церковь.