66-летний одессит попал под поезд. От полученных травм мужчина скончался. Трагический инцидент произошел между станциями "Одесса-Сортировочная" и "Одесса-Восточная" неподалеку от с. Шевченко-3, сообщает пресс-служба полиции Одессы.

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Отмечается, что 37-летний машинист применил экстренное торможение, однако остановить транспорт вовремя не удалось и он совершил наезд на человека.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Тело погибшего направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Продолжается расследование, полицейские устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Центральном железнодорожном вокзале проводница вытолкнула из вагона пассажира, который опоздал к отправлению. Мужчина не удержался и полетел головой под поезд.

Также мы писали о том, что в Киеве поезд снес девушку на путях. К счастью, пострадавшая осталась жива. Ей вызвали "скорую".