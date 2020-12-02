Управление внутреннего контроля НАБУ подтвердило участие работников бюро Калужинского, Литвиненко и Борисенко в коррупционных схемах вокруг "Укроборонпрома", однако директор НАБУ Артем Сытник своим приказом оценил их деятельность как "позитивную" и "отличную", сообщает "Униан".

Управление внутреннего контроля НАБУ в мае 2019 провело служебное расследование относительно Калужинского, Литвиненко и Борисенко, что засветились в скандале о хищении средств "Укроборонпрома", которое подтвердило их участие в преступной схеме. Однако согласно приказу директора НАБУ Сытника от 13 января 2020 №1 деятельность в 2019 году фигурантов скандала Калужинского и Борисенко оценена как положительная, а деятельность Литвиненко, который переписывался с расхитителями средств «Укроборонпрома» и способствовал им в поставке контрабандных деталей, оценена на "отлично".





Об этом сообщил журналист Владимир Бойко со ссылкой на внутренние документы НАБУ. Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала по этому факту и передала для проведения досудебного расследования в ГБР соответствующее уголовное производство, а Управление внутреннего контроля НАБУ в мае 2019 было вынуждено провести служебное расследование относительно Калужинского, Литвиненко и Борисенко. Вывод служебного расследования был передан в НАПК для привлечения сотрудников НАБУ к ответственности за совершенные коррупционные правонарушения.





"Руководитель Управления внутреннего контроля НАБУ Роман Осипчук направил расхитителю средств "Укроборонпрома" Калужинскому напоминание о том, что подчиненный Калужинского Литвиненко был уличен в совершении коррупционного правонарушения и по материалам служебного расследования приказом от 17 мая 2019 привлечен к дисциплинарной ответственности. И что это, мол, надо учесть при проведении ежегодной оценки результатов служебной деятельности. Оценка не задержалась. Согласно приказу директора НАБУ Сытника от 13 января 2020 №1 деятельность в 2019 году фигурантов "Свинарчукгейта" Калужинского и Борисенко оценена как положительная, а деятельность Литвиненко, который переписывался с расхитителями средств "Укроборонпрома" и всячески способствовал им в поставке контрабандных деталей, оценена на "отлично", - пишет журналист.

Напомним, что в мае 2019 разразился скандал из-за хищения средств "Укроборонпрома" сыном первого заместителя секретаря СНБОУ Игорем Гладковским и его подельниками Виталием Жуковым, Андреем Рогозой и "тайным агентом НАБУ" Евгением Шевченко. Поскольку расследовать хищения средств государственных предприятий разрешается только НАБУ, 1 марта 2017 года Главный военный прокурор Анатолий Матиос направил материалы о деятельности фирмы "Оптимумспецдеталь" в НАБУ, где их принял руководитель группы детективов Калужинский, который был обязан внести сведения об этом в ЕРДР однако не сделал этого.