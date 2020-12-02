Самым болезненным поражением Украины на минувшей неделе оказался конфуз на футбольно-дипломатическом фронте: Апелляционный орган УЕФА присудил нашей сборной техническое поражение от Швейцарии в Лиге наций, что автоматически выдворило сине-желтых из элитного дивизиона состязаний и перечеркнуло работу команды Андрея Шевченко в розыгрыше. Из-за кабинетных "0:3" украинцы оказались в таблице ниже швейцарцев, не одержавших на поле ни одной победы, пишет footclub.com.ua.

"В связи с тем, что вся делегация сборной Украинской ассоциации футбола была помещена в обязательный карантин по решению компетентных органов здравоохранения в Люцерне (Швейцария) после того, как члены ее делегации получили положительные результаты теста на CoViD-19, Матч группового этапа Лиги наций УЕФА-2020/2021 между сборными Швейцарии и Украины, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, не состоялся, – цитирует официальное решение УЕФА динамовский сайт Шурика. - ...Председатель Апелляционного органа УЕФА сегодня принял следующее решение: ответственность за не проведение матча Лиги наций УЕФА-2020/2021 между Швейцарией и Украиной, который должен был состояться 17 ноября 2020 года, фактически возложить на Украинскую ассоциацию футбола (которая, следовательно, считается проигравшей со счетом 0:3)..." (profootball.ua, 25.11.20).

Накануне, напомним, чиновники УАФ, лояльные федерации СМИ и ангажированные юристы бодро тиражировали мысли о прочности украинских позиций в этом разбирательстве. Параллельно муссировалась версия с некой "теорией заговора": мол, швейцарцы, не веря в успех встречи с Украиной, пустили в дело админресурс, а уж победа в бюрократических "играх" им обеспечена, поскольку именно в Швейцарии расположена штаб-квартира УЕФА.

"Картина не фантастична, якщо зміститися від Люцерна на дві тисячі кілометрів на схід. От тільки мова не про Україну, а про Швейцарію. Це в нас всупереч здоровому глузду можна випросити дозвіл у влади на міжнародні матчі з глядачами, коли країна б'є коронавірусні антирекорди. Швейцарія живе за абсолютно іншими порядками, де не зустрінеш на кожному повороті "рішалово"", – призывал трезво взглянуть на вещи Роман Саврий (Football24.ua, 24.11.20).

Из 14 заседателей Апелляционного органа УЕФА, принявшего решение о "технаре" Украине, Швейцарию представляют всего двое. Тем не менее, и сам вердикт, и Европейский футбольный союз в целом оказались под шквалом уничижительной критики – как со стороны украинских СМИ, так и в речах многих примечательных футбольных персон нашей страны, включая официальных чиновников ФФУ/УАФ.

"Ничем другим, кроме как издевательством над нами, данный факт не назовешь, – озвучил свое мнение всезнающий глава комитета национальных сборных УАФ Мирон Маркевич. – ...Видимо, в данном случае уместно сказать: кто имеет больше прав, тот и прав... Не думаю, что если бы на нашем месте была Германия или Англия, они бы себе такое позволили. В отношении же сборной Украины такой поступок – пренебрежение. Как и к нашей стране в целом" (Ua-football.com, 25.11.20).

Настаивая на том, что решение УЕФА нужно оспаривать в Арбитражном спортивном суде Лозанны, Маркевич завершает свой спич следующим умозаключением: "Надеюсь, в Лозаннском суде люди более трезвомыслящие, чем функционеры УЕФА" (Ua-football.com, 25.11.20).

В унисон с Маркевичем выступает и Игорь Беланов. Обладатель "Золотого мяча" нынче занимает одну из свадебно-генеральских должностей в ведомстве Павелко, при случае выступая в качестве говорящей головы и тем самым, очевидно, оправдывая свое баснословное жалование.

"Это абсурд! Так УЕФА далеко может зайти. Такими решениями они сами себя загоняют в угол! – цитирует Беланова Footboom.com (26.11.20). – ...Если УЕФА все равно, каким будет уровень такого матча, то может нам стоило организовать сборную из врачей и отправить ее в Швейцарию? Раз уж швейцарские врачи имеют такое влияние в европейском футболе, то пусть бы и наши доктора сыграли за сборную своей страны... Кто в Европе управляет футболом – УЕФА или, скажем, доктора, не имеющие отношения к футболу?".

А генеральный секретарь ФФУ/УАФ Юрий Записоцкий в воскресном эфире "Великого футбола", предваряя обращение в Лозанну, спрогнозировал, что борьба за справедливость будет сложной – по причине того, что суд... территориально расположен в Швейцарии.

Складывается неоднозначная ситуация. Люди, формально руководящие организацией, подведомственной УЕФА (и, следовательно, априори подчиняющиеся законам, по которым Европейский футбольный союз функционирует), вопреки всем представлениям о корпоративной этике, поносят этот самый УЕФА, а вместе с ним и лозаннский CAS, по сути, обвиняя обе организации в предвзятости и ангажированности.

Вопрос даже не в том, что, не дожидаясь полного текста вердикта апелляционной инстанции, наши ответственные лица абсолютно безответственно сеют конфронтацию, формируют "образ врага", сжигают за собой жизненно важные мосты. А в том, например, возможна ли такая постановка проблемы в цивилизованных футбольных державах, на которые кивают эти горе-управленцы? Не странно ли, что подобные инсинуации продуцируют подчиненные действующего члена Исполкома УЕФА Андрея Павелко – без малейшей реакции последнего на этот вопиющий факт и даже более того, при его непосредственном участии?!

Уже не раз приходилось убедиться: допустив очередной эпический просчет, Павелко и его организация срываются на истошный вопль – "Держи вора!" – чтобы, прежде всего, отвести внимание общественности от собственного непрофессионализма.

Еще за несколько дней до обнародования вердикта УЕФА приходилось сталкиваться с предположениями о том, что ФФУ/УАФ не проявила должных расторопности и настойчивости в отношении матча сборной в Швейцарии, предопределив тем самым негативное для нас решение ситуации.

На это мы указывали, приводя в качестве косвенного доказательства следующее наблюдение сайта Sportanalytic.com: "Усе пояснив функціонер збірної Швейцарії П'єрлуїджі Тамі. Він сказав, що вважає недостатніми дії української сторони щодо проведення цього матчу і переконаний, що УАФ не задіяла всіх можливих важелів. Тому, на думку Тамі, це має бути технічна поразка для України" (Sportanalytic.com, 18.11.20).

Все последующие заявления и рапорты украинских чиновников о полном соответствии действий медицинским протоколам УЕФА, равно как и предположения о «заговоре», были, выходит, ничем иным, как попыткой состряпать себе алиби на случай замаячившего технического поражения, фактически инспирированного самими же Павелко и компанией.

"УАФ банально ничего не сделала, и сейчас пытается просто делать вид борьбы за нашу сборную", – пригвоздил чиновников к позорному столбу Илья Кицио (Ua.tribuna.com, 25.11.20).

"Далеко не факт, что футбольной общественности со стороны УАФ донесли полную информацию, о сложившейся ситуации, – вскрыл нарыв Алексей Сливченко (Sport.ua, 26.11.20). – На это наталкивает не только утверждение директора сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами о том, что "Украина не искала способов решения ситуации», но и появившаяся накануне информация от украинского журналиста Артема Франкова".

"По моей информации, предложение УЕФА перенести игру на пару дней с тем, чтобы Украина на четверг подогнала в Швейцарию другую команду – без ковида, было, – приоткрывает завесу упомянутый А.Франков. – Предлагали. Собственно, ФФУ/УАФ и не скрывала, только не делала на этом акцента, соорудив странное заявление о том, что игроки молодежной сборной недоступны – мол, только что играли и паспорта у них не биометрические...

Дебильные сказочки про устаревшие паспорта, полагаю, проистекали из принятого наверху ФФУ/УАФ однозначного решения. Играть другой командой не будем, пусть переносят на весну или дают технарь швейцарцам! Имело ли подобное решение право на существование? Имело, если федерационные деятели были уверены в силе нашей позиции и способности поддержать ее юридически. Они и были, раздавая торжественные интервью – Протасов, Маркевич… Павелко, как всегда, молчал. Что-то знал? Или наивно верил?" (Footclub.com.ua, 25.11.20).

В итоге по лузерам из ФФУ/УАФ и по подставленной ими сборной Украины ударили бумерангом возводимые в ранг достоинств признаки деятельности – безалаберность, безответственность, вера в собственную непогрешимость и безнаказанность, а также келейность. Зная о ситуации с ковидом, чиновники в первую очередь должны были "дуть на воду", перестраховываясь многократно. А по факту возникает вопрос – знакомы ли они вообще с "вирусным" медицинским протоколом УЕФА. На этом банальном, но принципиально важном вопросе акцентирует в своем материале Игорь Цвик.

"Коли УЄФА розробляла свій медичний протокол повернення футболу на стадіони, то там чорним по білому було прописано, що пріоритет щодо прийняття рішень по проведенню матчу належить місцевій владі. Не футбольній, тут варто підкреслити, а звичайній місцевій владі, котра і вирішує, чи не буде футбольний матч нести в собі загрозу додаткового поширення коронавірусу на даній території. Але якщо УАФ погодилася грати за цими правилами, то тепер мусить їх виконувати. Dura lex, sed lex - суворий закон, але закон" (Sportanalytic.com 28.11.20).

Хотелось бы понимать – с какими аргументами выступали на слушании дела Апелляционным органом УЕФА представлявшие там ФФУ/УАФ первый вице-президент Протасов и генсек Записоцкий.

"Есть ли шансы у УАФ добиться решения в свою пользу в Спортивном арбитражном суде? – к месту задает риторический вопрос А.Сливченко (Sport.ua, 26.11.20). – Верится в это с трудом. Для пересмотра решения, как правило, нужны "убойные" аргументы, а не просто несогласие. Если УЕФА не счел позицию УАФ «убойной», то тяжело представить, что должно произойти, чтобы Спортивный арбитражный суд пошел навстречу другой стороне. В конце концов, история знает не так и много случаев, когда CAS отменял решения УЕФА..."

Безусловно, в сложившейся ситуации обращение в Лозанну – единственно верный, хотя, вполне возможно, не дарящий больших надежд шаг. История с присуждением технического поражения, с одной стороны, вызывает справедливое возмущение украинской стороны, с другой – не предполагает ясных путей выхода из положения, грозящего всему футболу юридическим коллапсом. Как бы то ни было, на данном этапе взвешенность в поступках и высказываниях приобретает особую ценность.

"Насколько я понимаю, по протоколу УЕФА даже такой важный медицинский работник кантона не может запретить играть, если есть 13 футболистов, среди которых хотя бы один вратарь, – прокомментировал происходящее Почетный член УЕФА Григорий Суркис. – Все остальное находится за рамками понимания. Есть только предположения. Поэтому давайте дождемся 30-го числа, увидим мотивационную часть и сможем более ясно понимать ситуацию. Я убежден в том, что если в нем не было ничего такого, то это решение совершенно необоснованное по отношению к украинским болельщикам, самим игрокам и к тренерскому штабу" (Dynamomania.com, 29.11.20).

В дни томительного ожидания чиновникам ФФУ/УАФ, видимо, логично было бы поделиться с общественностью комментариями по некоторым аспектам, затрагиваемым в связи со швейцарским скандалом. Их краткий перечень приводит в материале для портала "Фраза" Андрей Шахов.

"В этой ситуации так и остаются без ответа следующие вопросы:

1. Нужен ли был товарищеский матч с Польшей?

2. Всё ли было сделано внутри команды, чтобы остановить вирус?

3. Почему Павелко и его замы были так уверены в кабинетном триумфе и что не сработало?

4. Не считали ли в федерации такой вариант беспроигрышным? Проиграли ведь не на поле, Украину засудили, наказали несправедливо – вот они, буржуи мерзкие! А мы ведь хотели, были готовы полубольным составом сыграть, но нам не дали такой возможности.

5. Кого сделают крайним?" (Fraza.com, 26.11.20).

Этот список актуальных вопросов вполне уместно было бы расширить еще, как минимум, двумя взаимосвязанными. Во-первых, любопытно знать, насколько правдивой является инсайдерская информация о том, что в связи с болезнью председателя спортивно-медицинского Комитета УАФ В.Попова, работа этого органа фактически парализована, начиная с июля? То есть, выходит, что никакой стратегии организованного противодействия вирусу на уровне руководства федерации попросту не существует? И во-вторых, о чем мы уже спрашивали в предыдущем обзоре – где можно ознакомиться с подробным отчетом УАФ об использовании целевой финансовой помощи от УЕФА на борьбу с пандемией?

"Наш вид спорта столкнулся с беспрецедентными трудностями, вызванными кризисом COVID-19. УЕФА хочет помочь своим ассоциациям ответить на вызов так, как будет уместно в их обстоятельствах. Мы решили выплатить каждой ассоциации до €4,3 млн – эти средства могут быть использованы нашими ассоциациями на восстановление футбольного сообщества в том виде, в каком они посчитают нужным", – объяснил это решение президент УЕФА Александер Чеферин.

С тех пор прошло полгода, но судьба целевого транша УЕФА остается тайной за семью печатями. Может быть, кто-то слышал, что ФФУ/УАФ помогает клубам с оплатой тестов? Или федерация как-то способствует лечению подхвативших инфекцию футболистов? Или, может быть, была предложена материальная помощь оказавшимся на грани исчезновения командам и детским тренерам, чтобы они могли пережить сложнейший период?..

Пока Павелко сотоварищи играют в свою любимую молчанку, недостаток информации приходится восполнять журналистам. Так, по мнению популярного блогера Константина Андриюка, УАФ могла бы запросто избежать скандала, если бы контролировала ситуацию.

"Сборная Украины приехала в Швейцарию с "букетом" инфицированных игроков и тем самым выдала швейцарским властям и ее врачам пропуск, – пишет он на своей странице в Facebook (26.11.20). – Заметьте, на карантин посадили именно сборную Украины, а не Швейцарии. УЕФА не смог и не собирался переносить матч. Ни дат, ни окон, и есть сплошные риски коронавируса. Да, швейцарский санитарный врач теоретически мог заставить украинцев сдавать анализы и проверить, соберется ли 14 игроков, и решать судьбу игры на поле. Но ключевое слово здесь – "мог"! Потому что наша федерация сделала все условия для того, чтобы швейцарцы воспользовались таким шансом! Играла в русскую рулетку с вирусом и... проиграла".

Подобное рано или поздно должно было случиться, убежден другой авторитетный мастер пера – Николай Несенюк. Проблема нашего футбола в том, что его руководство испытывает острый дефицит грамотных людей.

"Наша футбольная ассоциация допустила ошибку, которая уничтожила труд тренеров и футболистов национальной сборной, – пишет Н.Несенюк (Gazeta.ua, 27.11.20). – Первая ее причина – элементарная неграмотность и обычная нерадивость, присущие действиям Украинской ассоциации футбола (УАФ). Любой грамотный юрист сразу указал бы на недопустимость отказа привезти в Швейцарию другой состав футболистов. Принятые перед стартом сезона изменения к регламенту европейских соревнований свидетельствовали – никаких переносов матчей из-за коронавируса не будет! Это вам не чемпионат Украины, где с этими переносами совсем запутались и неизвестно что будут делать дальше!

Вторая возможная причина неадекватных действий руководителей нашего футбола еще хуже неграмотности и некомпетентности. Возникает мысль, что на техническое поражение Украины от Швейцарии наши футбольные руководители пошли сознательно. Потому что не верили в то, что сборная швейцарцам не проиграет! Решили лучше получить "технарь" и обвинить во всем УЕФА, чем опозориться на футбольном поле.

Скажете, что такого быть не может! Я тоже так думал пока не узнал, что Андрей Павелко, президент УАФ, отбыл на отдых 21 ноября. Именно тогда, когда в УЕФА решали судьбу матча Швейцария – Украина. Почему Павелко не умчался в штаб-квартиру Европейской футбольной ассоциации, где он является членом исполкома? Почему не сидел там круглосуточно, отстаивая интересы главной команды Украины? Выглядит так, что в этом не было надобности. Результат был заранее известен, потому можно было спокойно ехать на теплое море".

На этом фоне выдержки из фейсбучных постов главы ФФУ/УАФ выглядят изощренным цинизмом.

"Ще раз дякую всім вболівальникам, футболістам, команді і тренерському штабу на чолі з Андрієм Шевченком за незламний характер! Ми не програли цей поєдинок на футбольному полі! Міцного здоров’я всій футбольній родині України! Завжди зі збірною! Слава Україні!" – так футбольный казнокрад завершил информацию о присуждении сине-желтым технического поражения (Facebook.com, 25.11.20).

"Ми будемо боротися за збірну до кінця!!!️" – а так подвел черту под перспективой обращения в Лозанну (Facebook.com, 25.11.20).

По его словам, сразу после получения ФФУ/УАФ расшифровки мотивационной части решения Апелляционного органа УЕФА будет подан иск в CAS.

"Нас будут представлять очень сильные юристы, в том числе и наши. Приятно, что вокруг этой ситуации объединились все болельщики, граждане Украины, которым небезразлична судьба нашей сборной и честь страны, – юродствовал Павелко в интервью, опубликованном "Трибуной". – Очень много звонков из государственных структур, от юридических компаний, известных юристов. Объединяем эту позицию в отношении очень сильной формулировки в КАС. Нас также будут сопровождать испанские и швейцарские юристы.

У нас будет очень четкая позиция, что это решение должно быть обязательно пересмотрено. Это очень плохой прецедент для европейского и мирового футбола" (Ua.tribuna.com, 27.11.20).

В довершение очередной порции «выдаем желаемое за действительное» Павелко прозрачно намекнул на нечистоплотность Швейцарской футбольной федерации. Настолько прозрачно, что любой юрист может ухватиться за слова украинского чинуши и, в свою очередь, подать на него в суд за клевету.

"Я горжусь, что команда Андрея Шевченко и игроки сборной настолько навели шороху в европейском футболе, что соперники пытаются найти любые уловки, чтобы не на футбольном поле сразиться с нами", – глубокомысленно изрек Павелко (Ua.tribuna.com, 27.11.20).

Заострим внимание: это официальная позиция главы футбольной ассоциации и члена Исполкома УЕФА!

Совсем недавно он рапортовал об итогах заседания высшего исполнительного органа Европейского футбольного союза, где акцентировалось внимание именно на проблемах, связанных с пандемией ковида.

"Звичайно ж, червоною ниткою порядку денного засідання стали різні аспекти футбольного життя в умовах обмежень, які наклала пандемія COVID-19, – читаем в посте Павелко на его страничке в Фейсбуке. – Приємно було чути від представників національних асоціацій інших країн компліменти на адресу УАФ щодо успішного завершення чемпіонату і Кубку України сезону-2019/20 за спортивним принципом і повернення вболівальників на трибуни там, де це дозволяє епідеміологічна ситуація" (Facebook.com, 24.09.20).

И надо же судьбе-злодейке распорядиться таким образом, чтобы еще одно жирное пятно на парадном мундире Павелко появилось именно в связи с коварным вирусом, обнажившим полнейшую профессиональную импотенцию чиновника и возглавляемой им организации.

Команда Шевченко – не первая среди сборных Украины, пострадавших от головотяпства чиновников. Достаточно вспомнить о другом техническом поражении – дружины 17-летних, которая из-за этого не была допущена в финальный турнир европейского первенства. Сегодня без вины виноватые – игроки и тренеры отечественной элиты. Более грандиозные разочарование и позор даже трудно представить.

"Нам сейчас очень тяжело, – признался Андрей Шевченко в эфире телешоу "Свобода слова Савика Шустера". – Есть такое понятие как фэйр-плей. Исход матча должен решаться на футбольном поле. Но, к сожалению, мы оказались в рамках этой ситуации и решения, которое принято. Я не собираюсь комментировать и обсуждать, правильное это решение или нет. Есть соответствующие органы, которые должны заниматься такими вопросами» (Dynamo.kiev.ua, 28.11.20).

А ассистент Андрея Николаевича, итальянский наставник Андреа Мальдера, отреагировав на «технарь» в своем Instagram, написал, в частности: "Мы просто хотим уважения..." (Dynamomania.com, 25.11.20).

Уважает ли сборную Украины организация, призванная в первую голову обеспечивать команде режим наибольшего благоприятствования? Готовы ли Павелко и его окружение признать свою вину в этом скандале?

Поддавая сомнениям основополагающие принципы деятельности УЕФА, член ее Исполкома Павелко ни за что не потребует приостановить это членство – хотя бы до завершения рассмотрения апелляции ФФУ/УАФ, во избежание очередного конфликта интересов. И ни в коем случае даже не задумается об отставке, если CAS подтвердит решение УЕФА о техническом поражении украинцев.

Увы, на нынешний момент украинский футбол имеет импотентного главу. "Бесполезный член" – так озаглавил свой свежий фейсбучный пост о главе ФФУ/УАФ авторитетный футбольный эксперт Сергей Васильев (112.ua, zik.ua, newsone.ua, 26.11.20).

"Ведь он же – член! Он просто обязан знать то, о чем и догадываться не могут простые смертные болельщики. Он ведь важный человек в УЕФА! Павелко везде говорит, что днем и ночью только и печется об интересах Украины, а не просто так болтается между Киевом и Ньоном.

Почему же тогда эта мутная история с "технарем" не имеет членораздельного объяснения из уст самого члена Исполкома? Примитивные оправдания и обещания пойти в Лозанну – не в счет. Надо бы на пальцах популярно растолковать людям, что и как. Иначе возникает вполне резонный вопрос – а есть ли реальная польза для УАФ от такого члена?".

Юрий Корзаченко