Пацієнти Жовківської лікарні на Львівщині померли через бездіяльність адміністрації, - д такого висновку дійшла спецкомісія обласної адміністрації.

Нагадаємо, 27 листопада в реанімації медзакладу вимкнули електрику. Двоє пацієнтів, під'єднаних до апаратів ШВЛ, померли через кисневу недостатність.

За документами, у той час на території лікарні були два генератори, але їх так і не підключили. Чому - з'ясовують слідчі. Комісія вже ініціювала подання до районної ради на звільнення керівництва медустанови.

Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації: