У Жовківської лікарні оприлюднили результати розслідування смерті двох пацієнтів [ Редактировать ]
Пацієнти Жовківської лікарні на Львівщині померли через бездіяльність адміністрації, - д такого висновку дійшла спецкомісія обласної адміністрації.
Нагадаємо, 27 листопада в реанімації медзакладу вимкнули електрику. Двоє пацієнтів, під'єднаних до апаратів ШВЛ, померли через кисневу недостатність.
За документами, у той час на території лікарні були два генератори, але їх так і не підключили. Чому - з'ясовують слідчі. Комісія вже ініціювала подання до районної ради на звільнення керівництва медустанови.
Орест Чемерис, директор департаменту охорони здоров'я Львівської обласної адміністрації:
Медичним працівниками під час періоду коли вимкнуто було світло, вся необхідна медична допомога пацієнтам надалась. Щодо дій адміністрації, то не було вчинено жодних дій для того, щоб забезпечити резервне живлення в реанімаційне відділення Жовківської центральної районної лікарні. Решта, всі факти, де знаходився генератор, - це все з'ясує слідство.
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