Чехія прощатиметься з вугіллям [ Редактировать ]
Чехія має намір відмовитися від вугілля до 2038 року. Такі плани оголосили в уряді. До цієї дати країна повинна зупинити всі вугільні теплоелектростанції. Це дозволить скоротити викиди вуглецю на 138 мільйонів тонн до 2050.
За цей час держава планує інвестувати 16 мільярдів доларів у нові джерела енергії. Відмову від вугілля декларують й інші європейські країни.
Зокрема, Німеччина планує повністю припинити його використання через 18 років, а Польща - через 29.
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