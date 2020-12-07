Чехія має намір відмовитися від вугілля до 2038 року. Такі плани оголосили в уряді. До цієї дати країна повинна зупинити всі вугільні теплоелектростанції. Це дозволить скоротити викиди вуглецю на 138 мільйонів тонн до 2050.

За цей час держава планує інвестувати 16 мільярдів доларів у нові джерела енергії. Відмову від вугілля декларують й інші європейські країни.

Зокрема, Німеччина планує повністю припинити його використання через 18 років, а Польща - через 29.