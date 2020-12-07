Індонезія готується розпочати масову вакцинацію проти Ковіду. Про це заявив президент Джоко Відодо. Напередодні країна отримала першу партію препарату з Китаю - понад мільйон 200 тисяч доз.

Ідеться про вакцину китайської компанії Sinоvac Biotech, яку Індонезія випробовує більш як три місяці. Цей препарат також проходить тестування у Туреччині та Бразилії. Від початку епідемії в Індонезії інфікувалися понад 570 тисяч громадян. З них понад 17 тисяч померли найбільше серед країн Південно-східної Азії.

Джоко Відодо, президент Індонезії: