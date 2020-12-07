Пандемія коронавірусу: Індонезія розпочинає масову вакцинацію [ Редактировать ]
Індонезія готується розпочати масову вакцинацію проти Ковіду. Про це заявив президент Джоко Відодо. Напередодні країна отримала першу партію препарату з Китаю - понад мільйон 200 тисяч доз.
Ідеться про вакцину китайської компанії Sinоvac Biotech, яку Індонезія випробовує більш як три місяці. Цей препарат також проходить тестування у Туреччині та Бразилії. Від початку епідемії в Індонезії інфікувалися понад 570 тисяч громадян. З них понад 17 тисяч померли найбільше серед країн Південно-східної Азії.
Джоко Відодо, президент Індонезії:
Ми місяцями готувалися, проводили моделювання у кількох провінціях. Щойно все буде готово, ми зможемо почати щеплення. Ми також працюємо над тим, аби отримати з Китаю додатково мільйон 800 тисяч доз сироватки - вже на початку січня. А завдяки поставкам сировини для виробництва вакцини, ми зможемо самотужки приготувати іще 45 мільйонів доз упродовж двох наступних місяців.
по теме
Уряд країни підписав договір із китайською компанією "Сіновак Біотех". Вона вже надсилала свої препарати в Бразилію
О том, что Чехия разрабатывает собственную вакцину от коронавируса, стало известно в мае 2020 года
Велика Британія першою у світі схвалила до використання вакцини від Pfizer та BionTech. Щеплення планують почати наступного тижня, спершу вакцинуватимуть людей з груп ризику
Навколо російської вакцини в ЄС розпалилися справжні пристрасті. Йдеться про наміри Угорщини її використовувати. У Брюсселі заявили, що не можуть заборонити Будапешту цього робити
Стало известно, когда вакцина будет одобрена