В Черниговской области наблюдается критичная ситуация с "ковидными" больницами и персоналом в них, включая семейных врачей.

Так, в Прилуках в амбулатории при детской поликлинике нет ни одного семейного врача, и людям с коронавирусом совершенно не к кому обратиться.

"Мы звонили в эту амбулаторию, так там все врачи на больничном. На приеме только медсестры, которые могут выписать больничный", - говорит местная жительница Татьяна Архипенко.

Такая же ситуация происходит и в селе Сухополова Прилукского района. Там семейный врач ушла на больничный и люди остались без помощи.

"В центральной больнице Прилук врачи вынуждены из 4-местных палат делать 6-местные, а тех, кому не хватило места, кладут в коридоре. Тут на 80 койках уже лежат более 90 человек, а тяжелых, на кислородной поддержке - 50", - сообщает издание "Обозреватель".

Сами медработники уверяют, что коек и кислорода для больных хватает.

"Местные власти уже заявили, что планируют открывать дополнительные места в двух спортзалах в Чернигове и Нежине, там поместятся 150-200 коек.

А также в резерве есть и законсервированная колония в Прилуках. Туда тоже могут свозить больных COVID-19.

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