В России украинского футболиста приговорили к 12 годам строгого режима [ Редактировать ]
Бывшего украинского футболиста Василия Василенко Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима. Об этом сообщается в пресс-службе суда.
Дело рассматривала коллегия из трех судей, заседание состоялось в закрытом режиме. Материалам дела присвоен гриф "секретно".
53-летнего Василенко задержали в Москве в октябре 2019 года якобы за "незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов" (ч. 1 ст. 226 УК РФ).
Позже российские спецслужбы обвинили бывшего украинского футболиста в "шпионаже" в пользу Украины (ст. 276 УК РФ).
Василий Василенко с 1992 по 2001 год играл в украинских футбольных командах, среди которых "Таврия", "Торпедо" и "Дружба".
Ранее сообщалось, что суд в Москве вынес приговор Игорю Бакаю.
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