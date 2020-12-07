В Украине 3 месяца подряд фиксируют уменьшение государственного резерва. за ноябрь 2020 года утечка составила 4,65 миллионов долларов.

На 1 декабря 2020 года общая сумма в резервах Украины составляет 26 135,74 млн долларов. А с начала года, средства выросли на 3,3%.

Отмечается, что в ноябре 2020 года денежные поступления в правительство составили 355,5 миллионов долларов, в из них, 345,5 миллионов долларов - от размещения Облигаций внутреннего государственного займа. К тому же, полный размер обработки и погашения госдолга в иностранной валюте составил 319,6 миллионов долларов.

Ранее мы писали, что международные валютные резервы Украины увеличились на сотни миллионов долларов. Рост резервов обусловлен прежде всего успешным размещением еврооблигаций.

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