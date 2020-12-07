До 120-ї річниці з дня народження української художниці Катерини Білокур, у столиці презентували книжку про її життя та творчість

До 120-ї річниці з дня народження української художниці Катерини Білокур, у столиці презентували книжку про її життя та творчість. Завдяки меценатам - вона доступна й пересічним українцям. Усе бачила Ірина Розова.

Перші примірники авторка видання сьогодні підписала в Музеї декоративного мистецтва, де представлені й картини Білокур.

У квітах осінній врожай, у квітах сільська вечеря, у квітах зоране поле. Все пов'язане з українським селом Катерина Білокур на своїх полотнах завжди зображувала у квітах. Присвятити життя творчості - ще дівчиною пообіцяла собі на могилі Тараса Шевченка. Сьогодні ж картини простої жінки з села Богданівка, яка ніколи навіть не ходила до школи, є справжнім національним надбанням, відомим на весь світ.

Олеся Авраменко авторка книги "Білокур.bilokur":

Як вона могла бути професійним художником, коли ніякої науки пройти не могла, їй просто забороняло все оточення і все довкілля було проти - батьки, сам статус її селянки, навіть називали її колгоспницею, хоча вона не була колгоспницею це вже говорить про її буремну натуру і ось я простежила як вона ішла від наївного малярства до високого професіоналізму.

У 120 день народження художниці в люди вийшла нова книга про її творчість. І це не просто монографічне дослідження.

Людмила Строкова, директорка Національного музею українського народного декоративного мистецтва:

Дуже багато писали про її талант про її важке життя, але не розглядали в мистецтвозначному плані ці роботи - в цьому плані ця книжка дуже цікава, дуже ошатна. Книжка розрахована на великі маси, це не означає, що книга для вузького кругу людей, ні це книжка якраз для широких мас, але дуже цікава, тому що робляться якісь нові акценти.

Виставка картин Катерини Білокур не звичайна, а з доповненою реальністю. Роботи ніби оживають через мобільний додаток. Ось ці дві тут називають примарами. Їх не повернули з виставки у Луврі у 1957 році. Репродукції ж, за словами керівництва музею - виставляти не солідно. Отже побачити ці полотна можна лише на телефоні.

Над книгою "Білокур.bilokur" авторка Олеся Авраменко працювала 9 місяців. А доступним видання стало завдяки підтримці меценатів. Однією з них є художниця Зінаїда разом зі своєю родиною.

Zinaida, художниця:

Це моя була одна з найперших художників, яку я відкрила через квіти - кожна її квіточка це така краса, така глибина душі, і вони всі такі живі це вже перевидання цієї книги відбулось завдяки нашому родинному фонду звісно з підтримкою родини, а також Олесі Авраменко і працівників музею.

Побачити безсмертну красу української природи на полотнах Катерини Білокур та замовити книжку про неї можна до кінця року.