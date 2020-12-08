Німеччина виділила Україні мільйон євро на реформи [ Редактировать ]
Німеччина виділила Україні мільйон євро на реформи. Це вже другий такий внесок у реалізацію плану дій Ради Європи для нашої країни. Попередній на таку ж суму надали торік.
Це найбільша допомога, яку Німеччина будь-коли вносила за цією програмою для інших країн.
Нагадаємо, план дій Ради Європи для України розрахований до 2022 року. Він спрямований на підтримку зміни вітчизняного законодавства та інституцій відповідно до євро-стандартів.
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