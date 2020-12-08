Уильям Шекспир стал вторым человеком в Британии, который вакцинировался от коронавируса. Мужчине сделали прививку в университетской больнице Ковентри, сообщает LADbible.

Британец назвался Шекспиром, однако достоверно неизвестно, настоящее ли это его имя.

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Тезке выдающегося английского поэта 81 год. Примечательно, что родом он из того же графства, что и известный писатель - живет Шекспир в графстве Уорикшир.

Напомним, Британия начала вакцинацию от COVID-19. Первым в мире человеком, который получил прививку от COVID-19 вакциной компании Pfizer, стала британка Маргарет Кинан.

Ранее сообщалось, что ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.

Также мы писали о том, когда вакцина появится в аптеках Украины. Так, в широком доступе лекарство будет не раньше осени 2021 года.

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