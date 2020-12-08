Уильям Шекспир вакцинировался от COVID-19 [ Редактировать ]
Уильям Шекспир стал вторым человеком в Британии, который вакцинировался от коронавируса. Мужчине сделали прививку в университетской больнице Ковентри, сообщает LADbible.
Британец назвался Шекспиром, однако достоверно неизвестно, настоящее ли это его имя.
Тезке выдающегося английского поэта 81 год. Примечательно, что родом он из того же графства, что и известный писатель - живет Шекспир в графстве Уорикшир.
Напомним, Британия начала вакцинацию от COVID-19. Первым в мире человеком, который получил прививку от COVID-19 вакциной компании Pfizer, стала британка Маргарет Кинан.
Ранее сообщалось, что ВОЗ против принудительной вакцинации от COVID-19. Однако правительства должны работать на то, чтобы увеличить уровень доверия к вакцинации.
Также мы писали о том, когда вакцина появится в аптеках Украины. Так, в широком доступе лекарство будет не раньше осени 2021 года.
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